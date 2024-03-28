В Китае спрос на iPhone упал более чем на треть за три месяца

Опубликовано 28 марта 2024, 12:00
1 мин.
В Китае спрос на iPhone упал более чем на треть за три месяцаТенденция налицо
В Китае третий месяц подряд наблюдается последовательное снижение спроса на iPhone. На февраль 2024 года доля сокращения поставок составила 33% год к году.
© Ferra.ru
Портал MacRumors со ссылкой на отчёт Китайской академии информационных и коммуникационных технологий сообщил о том, что в феврале 2024 года общие поставки импортных для китайского рынка смартфонов составили 2,4 млн штук. Большая часть приходится на продукты Apple, включая линейку iPhone 15.
Падение спроса на айфоны наблюдается с января 2024 года: в этом месяце Apple поставила в Китай порядка 5,5 млн устройств, что на 39% меньше, чем в 2023 году. В декабре поставки сократились на 30% год к году, а февраль — третий месяц подряд, когда в Китае фиксировалось ощутимое снижение спроса на iPhone, составившее 33%.