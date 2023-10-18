В Китае уже можно заказать ещё неанонсированные флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro

Этот смартфон будет первым устройством компании, работающим на базе новой операционной системы Xiaomi HyperOS. Интересное наблюдение: несмотря на то, что официального анонса еще не было, в некоторых регионах Китая уже начались предварительные заказы на Xiaomi 14.

Покупатели могут внести депозит в размере 100 юаней и получить возможность забрать устройство в день старта продаж.

Слухи гласят, что официальный релиз Xiaomi 14 и 14 Pro состоится 27 октября. Это будет следующий день после завершения конференции Qualcomm. Ожидается, что Xiaomi 14 будет одним из первых смартфонов с новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Известно, что визуально новинка обещает порадовать: изображения, утекшие ранее в Сеть, показывают устройство с минимальными рамками и центрально расположенной фронтальной камерой.