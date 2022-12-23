В Китае выпустили имитацию смартфонов для борьбы с зависимостью от этих устройств

Номофобия — зависимость от смартфонов — явление достаточно распространённое, поэтому компания предложила решение — свою имитацию устройств, выполненную из акрила. Называется это приспособление AcryPhone.

Внешне это точная копия смартфонов, а на самом деле — акриловая пластина размером 14,6x7,1x0,8 см. Собственно, это и есть средство борьбы с номофобией, которое является альтернативой гаджетам, — его можно держать в руках вместо телефона.

AcryPhone выпущен в нескольких версиях: стандартная модель и более реалистичная, похожая на iPhone. «Гаджет» оснащён защитной плёнкой и совместим с чехлами для айфонов. Причём для большей реалистичности можно купить накладки в виде объективов камер. Цена стандартной модели составляет $25, «продвинутой» — $26,5