В Китае выпустили специальный смартфон для пожилых людей

Смартфон «прицельно» создан для удовлетворения нужд пожилых людей. Одной из важных функций является «охрана здоровья» — телефон оснащён датчиками температуры тела, пульса и уровня кислорода в крови, что позволяет пожилым людям следить за своим здоровьем. Кроме того, алгоритм анализа общего состояния Hisense предоставляет результаты оценки состояния здоровья, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вторая функция — «защита семьи» — набор технологий удалённой помощи для голосовой связи, электронного барьера для безопасности действий, вышеуказанного экстренного вызова с помощью одной клавиши и определения падения с помощью датчиков.

В техническом отношении смартфон Hisense F60 5G оборудован 6,81“ дисплеем Full HD+ и работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Устройство работает под управлением операционной системы Android и питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт.

Что касается камеры, телефон оснащён тройной камерой на задней панели, которая включает 48-мегапиксельный основной датчик, 2 Мп датчик и 2 Мп макрообъектив. Сенсор фронтальной 16 Мп камеры размещён в вырезе с отверстием.

Смартфон оптимизирован для установки обычных приложений. Также в нём уже подобраны приложения, которыми часто пользуются пожилые люди.