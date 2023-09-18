В Китае за сборку смартфонов Huawei платят больше, чем за iPhone

Согласно двум рекрутерам, FIH, подразделение Foxconn, занимающееся сборкой смартфонов Huawei, предлагает оплату в размере около $3,60 в час. В то время как iDPBG, группа, занимающаяся сборкой iPhone, предлагает всего около $2,89 в час.

Неясно, связаны ли эти различия исключительно с популярностью нового смартфона Huawei Mate 60 Pro в Китае. Отмечается, что, хотя FIH платит своим сотрудникам больше, iDPBG предлагает лучшие социальные программы для работников.

Отметим, что эта новость подчёркивает растущую конкуренцию между Huawei и Apple на китайском рынке, который является самым большим в мире.

С одной стороны, Huawei пытается завоевать «патриотическую» поддержку, с другой же Apple сталкивается с геополитическими напряжениями и всячески диверсифицирует свою цепочку поставок.