В китайских магазинах уже появились новенькие iPhone 15. За неделю до анонса

Интересным моментом является то, что на упаковке указано предупреждение: активация устройства до 12 сентября 2023 года приведёт к штрафу в размере $27,5 тыс за каждый экземпляр.

Такое раннее появление упаковок iPhone в продаже может говорить о двух вещах: либо Apple успешно завершила массовое производство смартфонов и начала их распределение заранее, чтобы завоевать рынок, либо это могут быть подделки.