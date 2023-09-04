В китайских магазинах уже появились новенькие iPhone 15. За неделю до анонса

18:59, 04 сентября 2023
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В китайских магазинах уже появились новенькие iPhone 15. За неделю до анонсаНо не всё так просто
Apple уже раскрыла презентацию долгожданных iPhone 15, которая пройдёт 12 сентября.
Несмотря на то что до официального анонса осталось около недели, в Сети уже появились фотографии упаковки iPhone 15 Pro, что может свидетельствовать о том, что некоторые дистрибьюторы начали получать партии новинки.
Интересным моментом является то, что на упаковке указано предупреждение: активация устройства до 12 сентября 2023 года приведёт к штрафу в размере $27,5 тыс за каждый экземпляр.
Такое раннее появление упаковок iPhone в продаже может говорить о двух вещах: либо Apple успешно завершила массовое производство смартфонов и начала их распределение заранее, чтобы завоевать рынок, либо это могут быть подделки.