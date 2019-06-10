В китайских смартфонах нашли встроенный вирус

Специалисты компании Google предупредили об угрозе на смартфонах с операционной системой Android, которая присутствует на них прямо «из коробки».

Впервые о вредоносах семейства Triada заговорили в 2016 году. Такие зловреды размещают на устройствах рекламу и рассылают спам.

Google не указывает точных устройств, которые заражены «Триадой», но в 2018 году компания «Доктор Веб» предоставила список смартфонов с «предустановленным» зловредом — это были недорогие китайские марки, включая Leagoo, Doogee, Zopo, Umi, Vertex, Haier, Cubot, Nomu, Prestigio и некоторые другие.

Особенность состоит в способе распространения — вредоносное приложение размещается в прошивке инфицированных мобильных устройств уже на этапе производства, и пользователи становятся обладателями зараженных смартфонов «из коробки».

Это делают возможным сторонние команды, участвующие в разработке ПО многих производителей, предоставляющие не только части кода для основной прошивки, но и для последующих обновлений.