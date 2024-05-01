В кнопочных Nokia 215, 225 и 235 появилась поддержка YouTube Shorts

Эти доступные телефоны оснащены всеми необходимыми функциями: поддержкой 4G, несколькими вариантами расцветки, классической клавиатурой T9 и портом USB Type-C.

Диагональ экрана составляет 2.8 дюймов у Nokia 215 4G и 235 4G, а у Nokia 225 4G — 2.4 дюйма. Все модели работают на простой в использовании операционной системе S30+ и оснащены процессором Unisoc T107.

Nokia 215 4G камеры не имеет, Nokia 225 4G оснащена простой VGA-камерой, а Nokia 235 4G — 2-мегапиксельной.

Все телефоны поддерживают Bluetooth 5.0, имеют 3.5-мм разъём для наушников и съёмный аккумулятор ёмкостью 1450 мАч, которого хватает до 9.8 часов разговоров в режиме ожидания с двумя SIM-картами.

Но главной особенностью стала поддержка YouTube Shorts через сервис Cloud Apps, который также предоставляет доступ к новостям и прогнозу погоды.

Стоимость новинок весьма доступна: Nokia 215 4G — от $63, Nokia 225 4G — от $74, Nokia 235 4G — от $84.