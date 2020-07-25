В комплекте с новым iPhone 12 могут положить черный зарядный кабель

На опубликованном изображении, к слову, представлены как черный, так и белый кабель, на чем и основано предположение о наличии черного кабеля в комплекте с iPhone 12. Сообщается, что данный кабель уже прошел этап сертификации Apple, получив знак Made for iPhone. Источники также отмечают, что длина кабеля равна 1,05 м, тогда как его толщина составляет 3,04 мм.