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В комплекте с новым iPhone 12 могут положить черный зарядный кабель
Представить новую линейку могут уже в сентябре
Стало известно, что в комплекте с новым iPhone 12 могут положить черный зарядный кабель. Так, инсайдер поделился фотографиями новых кабелей с разъемами USB-C и Lightning, которые, как ожидается, станут стандартными для грядущей линейки iPhone 12.
На опубликованном изображении, к слову, представлены как черный, так и белый кабель, на чем и основано предположение о наличии черного кабеля в комплекте с iPhone 12. Сообщается, что данный кабель уже прошел этап сертификации Apple, получив знак Made for iPhone. Источники также отмечают, что длина кабеля равна 1,05 м, тогда как его толщина составляет 3,04 мм.
Примечательно, что белый и черный кабели имеют различия не только по цвету. Так, в белом кабеле нет резиновой трубки в пространстве соединения кабеля с разъемом, в отличии от черного. Напомним, что представить новую линейку iPhone 12 компания может уже осенью текущего года, а именно 8 сентября.