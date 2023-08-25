В коробке с iPhone 15 Ultra будет идти плетёный кабель. Вот как он выглядит

Оказывается, эти флагманские смартфоны будут комплектоваться с плетёными кабелями USB-C. Это не только стильный аксессуар, но и функциональный: кабель будет поддерживать новейший стандарт USB 4 версии 2.0 с потрясающей скоростью передачи данных до 80 Гбит/с.

Стоит отметить, что все новые iPhone этого года получат порт USB-C, но с различными характеристиками.

Базовые модели будут оснащены разъёмом USB 2.0 со скоростью передачи до 480 Мбит/с. В отличие от них, «прошки» получат возможность подключения внешних мониторов с разрешением до 4K при 60 Гц и питание мощностью до 150 Вт.

Официальный анонс iPhone 15 ожидается в первой половине сентября.