В коробку с iPhone 13 в Бразилии могут вернуть зарядное устройство

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В коробку с iPhone 13 в Бразилии могут вернуть зарядное устройствоВ прошлом году компания компания уже делала исключение для этой страны
Напомним, что с выходом iPhone 12 Apple отказалась от зарядного устройства в комплекте со своими смартфонами. Однако для Бразилии, судя по всему, компании все же придется сделать исключение.
Так, еще до того, как смартфон вышел на бразильском рынке местный регулятор по защите прав потребителей страны уже сообщил, что планирует расследовать решение американского гиганта об отдельной от смартфона продаже зарядного устройства.
Что интересно, Бразилия уже не в первый раз борется за то, чтобы Apple продавала свои смартфоны вместе с зарядными устройствами. Так, еще в декабре прошлого года компания все же пошла на уступки и вернула зарядные устройства в коробки с iPhone 12 в Бразилии. Поэтому есть все шансы, что и в этот раз в стране добьются своего.