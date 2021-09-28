В коробку с iPhone 13 в Бразилии могут вернуть зарядное устройство

Так, еще до того, как смартфон вышел на бразильском рынке местный регулятор по защите прав потребителей страны уже сообщил, что планирует расследовать решение американского гиганта об отдельной от смартфона продаже зарядного устройства.

Что интересно, Бразилия уже не в первый раз борется за то, чтобы Apple продавала свои смартфоны вместе с зарядными устройствами. Так, еще в декабре прошлого года компания все же пошла на уступки и вернула зарядные устройства в коробки с iPhone 12 в Бразилии. Поэтому есть все шансы, что и в этот раз в стране добьются своего.