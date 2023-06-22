В «Лаборатории Касперского» рассказали о «начинке» своего смартфона

Прототип разрабатываемого «Лабораторией Касперского» смартфона, защищенного от взломов, уже оснащен базовыми приложениями, такими как звонки, смс, адресная книга и панель настроек, заявил руководитель группы по развитию бизнеса KasperskyOS Виктор Ивановский.

В настоящее время разработчики работают над внедрением поддержки Wi-Fi, NFC, камеры и браузера. По словам менеджера, эти элементы нужны для «индустриальных сценариев».

Кроме того, KasperskyOS работает над поддержкой браузера на основе Chromium — программы с исходным открытым кодом. Это делается для того, чтобы не загружать разработчиков работой по созданию новой браузерной платфоры, отметил Ивановский.

По его словам, «Лаборатория Касперского» занимается только операционной системой для профессионального смартфона. Сейчас дет работа с потенциальными партнерами — как из России, так и из Азии — которые смогут собирать и выводить на рынок такие устройства.