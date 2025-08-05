В Лондоне угнали грузовик с новыми Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 на $10 млн

Всего было похищено около 12 тысяч устройств, включая флагманские смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, а также модели из серий Galaxy Watch 8, Galaxy S25 и бюджетной линейки Galaxy A16. Среди них примерно 5 тысяч — складные смартфоны, стоимость которых в Великобритании составляет £1 799 и £1 149 соответственно.

Инцидент произошёл всего через несколько дней после того, как Samsung объявила о рекордных предварительных заказах на новые складные модели. Galaxy Z Fold 7 стал самой предварительно заказываемой моделью компании в истории на американском рынке, а в Южной Корее он впервые обогнал по продажам свою более доступную версию — Galaxy Z Flip 7. Из-за высокого спроса компания уже была вынуждена увеличить объёмы производства.

К счастью, вся похищенная техника была застрахована. Samsung подключилась к расследованию вместе с британской полицией, надеясь как можно скорее вернуть похищенные устройства.