В лучших традициях iPhone 15: на флагманский Xiaomi 14 начали жаловаться из-за его перегрева

Несмотря на впечатляющие продажи, превысившие результаты предшественника в шесть раз и опередившие даже iPhone 15, новые устройства уже столкнулись с критикой со стороны пользователей.

Основной проблемой, о которой сообщают владельцы, стало чрезмерное нагревание устройств во время использования.

Один из покупателей на своей странице в социальной сети Weibo написал, что его Xiaomi 14 перегревается уже после короткой игровой сессии.

На это основатель компании Лей Цзюнь отреагировал, предположив, что проблема может быть связана с обновлением системы в фоновом режиме и посоветовал повторить попытку игры через день.

Напомним, что Xiaomi 14 выделяется своим ультратонким дизайном, 6.36-дюймовым OLED-дисплеем, разработанным совместно с TCL, и новейшими технологиями, включая поддержку Wi-Fi 7 и IP68 стандарт защиты от воды и пыли.

Также смартфон оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3 и обновленной камерой с оптикой Leica.