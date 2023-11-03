В лучших традициях iPhone 15: на флагманский Xiaomi 14 начали жаловаться из-за его перегрева

В лучших традициях iPhone 15: на флагманский Xiaomi 14 начали жаловаться из-за его перегреваНам не привыкать
Не так давно Xiaomi представила сразу два своих новых флагмана — Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.
Несмотря на впечатляющие продажи, превысившие результаты предшественника в шесть раз и опередившие даже iPhone 15, новые устройства уже столкнулись с критикой со стороны пользователей.
Основной проблемой, о которой сообщают владельцы, стало чрезмерное нагревание устройств во время использования.
Один из покупателей на своей странице в социальной сети Weibo написал, что его Xiaomi 14 перегревается уже после короткой игровой сессии.
На это основатель компании Лей Цзюнь отреагировал, предположив, что проблема может быть связана с обновлением системы в фоновом режиме и посоветовал повторить попытку игры через день.
Напомним, что Xiaomi 14 выделяется своим ультратонким дизайном, 6.36-дюймовым OLED-дисплеем, разработанным совместно с TCL, и новейшими технологиями, включая поддержку Wi-Fi 7 и IP68 стандарт защиты от воды и пыли.
Также смартфон оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3 и обновленной камерой с оптикой Leica.