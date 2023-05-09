В лучших традициях подвального Китая: Samsung уменьшила в фотошопе размеры рамок Galaxy A54

В лучших традициях подвального Китая: Samsung уменьшила в фотошопе размеры рамок Galaxy A54Выглядит жалко
Информатор Ice Universe обнаружил различия между рекламным изображением смартфона Samsung Galaxy A54 и реальным устройством, обвинив компанию Samsung в обмане.
Популярный инсайдер отметил, что реальный Samsung Galaxy A54 имеет гораздо более широкую рамку экрана, чем показано на рекламном изображении. Вместо обещанной крошечной рамки, у устройства она достаточно заметная и крупная.
Samsung Galaxy A54 5G работает на базе процессора Exynos 1380 и оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц.
Смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками на 50, 12 и 5 Мп.
К слову, это далеко не первый случай, когда Samsung сталкивается с обвинениями в обмане. Ранее было выявлено, что режим фотографии Луны, представленный в последних смартфонах компании, на самом деле не является настоящим.
Но до введения в заблуждение касательно внешнего вида своих устройств корейцы опустились чуть ли не впервые.