В лучших традициях подвального Китая: Samsung уменьшила в фотошопе размеры рамок Galaxy A54

Популярный инсайдер отметил, что реальный Samsung Galaxy A54 имеет гораздо более широкую рамку экрана, чем показано на рекламном изображении. Вместо обещанной крошечной рамки, у устройства она достаточно заметная и крупная.

Samsung Galaxy A54 5G работает на базе процессора Exynos 1380 и оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками на 50, 12 и 5 Мп.