В М.Видео-Эльдорадо стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 и Fold7

В М.Видео-Эльдорадо стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 и Fold7Спрос на новинки вырос на 28% по сравнению с прошлым годом
© Samsung
По результатам предзаказов спрос на устройства серии Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в магазинах М. Видео-Эльдорадо оказался на 28% выше, чем на похожие модели прошлого года. Среди складных смартфонов формата Fold больше всего покупатели выбирали модель Galaxy Z Fold7 с синим корпусом и памятью 512 Гб — она лидировала по популярности.
В линейке Flip наиболее востребованной оказалась модель Galaxy Z Flip7 в коралловом цвете с объемом памяти 512 Гб. Эта версия привлекает покупателей, которые ищут компактный дизайн и функциональность.
Лидерами по количеству предзаказов стали крупные города — Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
В М. Видео-Эльдорадо отмечают, что складные смартфоны продолжают укреплять позиции в премиальном сегменте рынка. Новое поколение Galaxy Z Fold и Flip предлагает улучшенные технические характеристики, более удобную эргономику и поддержку искусственного интеллекта, при этом сохраняя конкурентоспособную цену по сравнению с предыдущими моделями. Покупатели все чаще выбирают версии с большим объемом памяти — 512 Гб и выше — поскольку смартфоны используются не только для звонков и общения, но и для создания и просмотра мультимедийного контента.
Стоимость моделей в продаже начинается от 69 999 рублей за Galaxy Z Flip7 FE с 128 Гб памяти. Galaxy Z Flip7 в вариантах 256 и 512 Гб стоит 91 999 и 99 999 рублей соответственно. Стоимость Galaxy Z Fold7 с памятью 256 Гб составляет 159 999 рублей, с 512 Гб — 179 999 рублей, а версия с 1 Тб — 209 999 рублей.