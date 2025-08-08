В М.Видео-Эльдорадо стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 и Fold7

По результатам предзаказов спрос на устройства серии Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 в магазинах М. Видео-Эльдорадо оказался на 28% выше, чем на похожие модели прошлого года. Среди складных смартфонов формата Fold больше всего покупатели выбирали модель Galaxy Z Fold7 с синим корпусом и памятью 512 Гб — она лидировала по популярности.

В линейке Flip наиболее востребованной оказалась модель Galaxy Z Flip7 в коралловом цвете с объемом памяти 512 Гб. Эта версия привлекает покупателей, которые ищут компактный дизайн и функциональность.