В «М.Видео» стартовал предзаказ на HUAWEI nova 15 Max и часы WATCH FIT 5 Pro

Главной особенностью смартфона HUAWEI nova 15 Max стал аккумулятор ёмкостью 8500 мАч, позволяющий смотреть видео до 23 часов без перерыва. Устройство оснащено ярким OLED-экраном диагональю 6,84 дюйма с частотой 120 Гц. Дисплей выдаёт пиковую яркость до 4000 нит, поэтому картинка остаётся читаемой даже под прямыми солнечными лучами. За качество снимков отвечает 50-мегапиксельная камера с фильтрами RYYB, которая отлично справляется со съёмкой при слабом освещении. Корпус надёжно защищён от воды по стандарту IP65.

Умные часы HUAWEI WATCH FIT 5 Pro выполнены из премиальных материалов, включая титановый сплав и сапфировое стекло. Экран на 1,92 дюйма занимает 83% лицевой панели. Гаджет поддерживает мини-тренировки с интерактивной пандой, распознаёт поездки на велосипеде и оснащён NFC для оплаты. Батарея даёт до 10 дней работы.

Цена смартфона по предзаказу составляет 32 999 рублей со скидкой 8 000 рублей. Умные часы обойдутся в 28 999 рублей с выгодой 3 000 рублей.