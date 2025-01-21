В магазинах Apple почти не осталось запасов iPhone SE

Опубликовано 21 января 2025, 07:301 мин.
В магазинах Apple почти не осталось запасов iPhone SEОжидается запуск нового iPhone SE
По данным из Power On от Марка Гурмана, запасы текущей модели iPhone SE, выпущенной в 2022 году, в магазинах Apple стремительно иссякают. Это неудивительно, учитывая, что в ближайшие месяцы ожидается дебют новой модели iPhone SE. Однако, это также подтверждает, что Apple, скорее всего, не планирует продолжать выпускать текущую версию устройства.
Новый iPhone SE, вероятно, будет представлен весной этого года, примерно в апреле. Некоторые источники предполагают, что он может быть назван iPhone 16E. Он получит значительные изменения в дизайне, включая 6,1-дюймовый OLED-экран, улучшенную систему Face ID, порт USB-C и многие другие новшества.
Среди других улучшений будет поддержка Apple Intelligence для всей линейки смартфонов Apple. Однако все эти улучшения приведут к увеличению стоимости устройства, и, по слухам, новый iPhone SE будет стоить минимум $ 499.