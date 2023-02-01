В МЧС объяснили, почему смартфоны и другие гаджеты лучше не заряжать ночью

Сообщается, что заряжаемые гаджеты нельзя оставлять без присмотра во время зарядки. Может произойти возгорание из-за неисправной батареи или зарядного устройства. В течение прошлого года в России было зафиксировано 500 пожаров из-за возгорания смартфонов, которые в свою очередь, зачастую загорались из-за неисправного зарядного устройства. Доля таких случаев — 86%.

При этом избежать пожара нетрудно. Прежде всего следует помнить, что смартфон нельзя класть под подушку, а если он зарядился до 100%, необходимо сразу отключить его от сети.