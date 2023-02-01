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22:17, 01 февраля 2023
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В МЧС объяснили, почему смартфоны и другие гаджеты лучше не заряжать ночью

Из-за риска возгорания

В МЧС объяснили, что смартфоны и другие гаджеты лучше не заряжать ночью, чтобы избежать пожара во время сна. В МЧС России объяснили, почему смартфоны и любую электронику лучше не заряжать ночью, а только в дневное время.

В МЧС объяснили, почему смартфоны и другие гаджеты лучше не заряжать ночью

Фото: Ept.ca

Сообщается, что заряжаемые гаджеты нельзя оставлять без присмотра во время зарядки. Может произойти возгорание из-за неисправной батареи или зарядного устройства. В течение прошлого года в России было зафиксировано 500 пожаров из-за возгорания смартфонов, которые в свою очередь, зачастую загорались из-за неисправного зарядного устройства. Доля таких случаев — 86%.

При этом избежать пожара нетрудно. Прежде всего следует помнить, что смартфон нельзя класть под подушку, а если он зарядился до 100%, необходимо сразу отключить его от сети.

Применяйте сертифицированные зарядные устройства; не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и тому подобное на зарядке; не заряжайте технику ночью.

МЧС России
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