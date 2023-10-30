В мире выпущено 100 млн устройств на новейшей замене Android от Huawei — HarmonyOS 4

За 87 дней с момента запуска было установлено 100 млн копий новой ОС, что в среднем составляет более 1,1 млн установок в день.

Объявление о достижении этого рубежа было сделано довольно скромно, без особой помпы, на официальных аккаунтах Huawei и Harmony OS в социальной сети Weibo.

Операционная система является ключевым направлением развития компании на будущее, однако остается вопросом, сможет ли она добиться успеха на западных рынках смартфонов.

Изначально Huawei опубликовала список из 69 смартфонов, планшетов и смарт-телевизоров, которые получат обновление до HarmonyOS 4.

Однако ожидается, что после завершения обновлений для местного рынка компания представит отдельный список устройств, доступных на глобальном уровне.