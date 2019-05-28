В Москве испытали первый квантовый телефон

Сегодня в Москве состоялись испытания коммерческой версии первого российского квантового телефона. Устройство создали в МГУ им. М.В. Ломоносова . Об этом рассказало информационное агентство ТАСС.

Испытания прошли успешно. Устройство тестировали специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Центр квантовых технологий».

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone входит в состав комплекса защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS). Это совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова и российской компании «Инфотекс», которая длилась три года. Она позволяет обеспечить конфиденциальность переговоров благодаря симметричному шифрованию с использованием протокола квантового распределения ключей.

В ходе испытаний руководитель Центра научных исследований и перспективных разработок «Инфотекс» Владимир Елисеев связался с директором Центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова Николаем Сысоевым. Всего они проговорили по квантовому телефону около минуты.

Елисеев отметил, завершая разговор: «Слышимость отличная, ключи квантовые. Мы сейчас готовы рассмотреть другие компоненты нашей системы». Он также заявил: «Купить можно будет в 2020 году. Мы ориентируемся на начало года. Запускаем производство в конце 2019 года, в начале 2020 года будет пилотная поставка». Комплект оборудования с подключением 50 аппаратов оценивается примерно в 100 млн рублей.