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Сегодня в 10:19
В МТС началась распродажа смартфонов XiaomiСо скидками до 7 тысяч рублей
В онлайн-магазине МТС стартовала новая акция. В ее рамках смартфоны китайского производителя Xiaomi продаются со скидками вплоть до 7 тысяч рублей.
Так, сэкономить 7 тысяч рублей можно на покупке Xiaomi Mi 10T. Напомним, что аппарат оснащен 6,67-дюймовым IPS экраном с частотой обновления изображения 144 Гц, процессором Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.
На 3 тысячи дешевле, по промокоду HOME82, можно ухватить Xiaomi Redmi Note 9 в модификации на 4/128 ГБ памяти. Смартфон работает на базе MediaTek Helio G85.
Также в акции участвуют такие модели, как Xiaomi Redmi 9C,Xiaomi Redmi 9A и прочие.
Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в этой распродаже, можно перейдя по этой ссылке.