Так, сэкономить 7 тысяч рублей можно на покупке Xiaomi Mi 10T. Напомним, что аппарат оснащен 6,67-дюймовым IPS экраном с частотой обновления изображения 144 Гц, процессором Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

На 3 тысячи дешевле, по промокоду HOME82, можно ухватить Xiaomi Redmi Note 9 в модификации на 4/128 ГБ памяти. Смартфон работает на базе MediaTek Helio G85.

Также в акции участвуют такие модели, как Xiaomi Redmi 9C,Xiaomi Redmi 9A и прочие.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в этой распродаже, можно перейдя по этой ссылке.