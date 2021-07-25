В МТС объявили рекордные скидки на смартфоны, наушники и прочие гаджеты

Так, сэкономить 15 тысяч рублей можно на покупке iPhone 12 Mini на 128 ГБ. В то же время, на 14 тысяч дешевле продают версию с 64 ГБ — цена упала с 69 990 рублей до 55 990.

За 6 999 рублей вместо исходных 10 999 продаются беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live.

На 19 500 рублей упала стоимость 12,9-дюймового планшета iPad Pro 2020.

Ознакомиться со всем ассортиментом распродажи можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция в следующем месяце, а именно 8 числа.