В МТС распродают iPhone со скидками до 24 тысяч рублей

Так, сэкономить 24 тысячи рублей предлагается на покупке iPhone 12 в модификации на 256 ГБ памяти. Напомним, что в обычное время его продают за 94 990 рублей, тогда как сейчас он доступен за 70 990.

На 13 тысяч дешевле, в свою очередь, продается iPhone 12 Mini на 64 ГБ. Цена упала с 69 990 рублей до 56 990.

Купить iPhone SE 2020 можно за 39 990 рублей вместо прежних 44 990.

Всего в акции представлено более 140 позиций. Ознакомиться со всем ассортиментом распродажи можно перейдя по этой ссылке.