В МТС распродают iPhone со скидками до 24 тысяч рублей

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Сегодня в 15:04
В МТС распродают iPhone со скидками до 24 тысяч рублейОт iPhone 12 до iPhone SE
Российский ритейлер МТС запустил распродажу iPhone. Встретить можно как смартфоны актуальной серии — iPhone 12, так и прошлых линеек.
Так, сэкономить 24 тысячи рублей предлагается на покупке iPhone 12 в модификации на 256 ГБ памяти. Напомним, что в обычное время его продают за 94 990 рублей, тогда как сейчас он доступен за 70 990.
На 13 тысяч дешевле, в свою очередь, продается iPhone 12 Mini на 64 ГБ. Цена упала с 69 990 рублей до 56 990.
Купить iPhone SE 2020 можно за 39 990 рублей вместо прежних 44 990.
Всего в акции представлено более 140 позиций. Ознакомиться со всем ассортиментом распродажи можно перейдя по этой ссылке.