В недорогом CMF Phone 1 нашли рентген-камеру. Производитель скоро ее отключит

В недорогом CMF Phone 1 нашли рентген-камеру. Производитель скоро ее отключитПодобное уже происходило в стенах OnePlus
Пользователи обнаружили это, используя стороннее приложение, поскольку стандартное приложение камеры не предоставляет доступ к этой функции.
Вскоре после этого компания Nothing подтвердила ее наличие и объявила о скором отключении из-за возможных проблем с конфиденциальностью.
Напомним, что доступной цены на CMF Phone 1 удалось достичь в том числе за счет использования основного 50-мегапиксельного сенсора и скрытого сенсора глубины.
Один из пользователей, исследуя возможности телефона, нашел способ активировать этот сенсор в режиме разработчика. Он обнаружил, что сенсор глубины может отображать внутренние структуры объектов, таких как пульты дистанционного управления, через их корпуса.
Некоторые пользователи выразили разочарование в связи с решением CMF избавиться от столь необычной функции, но компания настаивает на необходимости обеспечить безопасность и конфиденциальность данных пользователей.