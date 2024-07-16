В недорогом CMF Phone 1 нашли рентген-камеру. Производитель скоро ее отключит

Пользователи обнаружили это, используя стороннее приложение, поскольку стандартное приложение камеры не предоставляет доступ к этой функции.

Вскоре после этого компания Nothing подтвердила ее наличие и объявила о скором отключении из-за возможных проблем с конфиденциальностью.

Напомним, что доступной цены на CMF Phone 1 удалось достичь в том числе за счет использования основного 50-мегапиксельного сенсора и скрытого сенсора глубины.