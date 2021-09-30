В некоторых экземплярах iPhone 13 начал отказывать сенсорный слой экрана

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В некоторых экземплярах iPhone 13 начал отказывать сенсорный слой экранаК счастью, не на аппаратном, а на программном уровне
Не успел iPhone 13 полноценно поступить в продажу, как в сети появились первые сведения о его конструктивных недостатках. Затем, правда, выяснилось, что проблема скорее связана с софтверной частью аппарата.
Так, по сети расползлись слухи, якобы новое поколение смартфонов Apple имеют бракованный сенсорный слой, из-за чего экран быстро ломается и не реагирует на касания. Но затем выяснилось, что с чем-то подобным столкнулись и пользователи более старых моделей iPhone.
Как и в случае с iPhone 13, прошлые поколения с нерабочим дисплеем были обновлены до iOS 15. Именно эта их общая «особенность» и намекает, что проблема скорее программная, чем аппаратная, пишет NotebookCheck.
Отметим, что чаще всего Apple достаточно быстро реагирует и чинит подобные баги. А это значит, что можно ожидать релиза iOS 15.0.1, которая всё исправит, уже в ближайшие дни.