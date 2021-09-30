В некоторых экземплярах iPhone 13 начал отказывать сенсорный слой экрана

Так, по сети расползлись слухи, якобы новое поколение смартфонов Apple имеют бракованный сенсорный слой, из-за чего экран быстро ломается и не реагирует на касания. Но затем выяснилось, что с чем-то подобным столкнулись и пользователи более старых моделей iPhone.

Как и в случае с iPhone 13, прошлые поколения с нерабочим дисплеем были обновлены до iOS 15. Именно эта их общая «особенность» и намекает, что проблема скорее программная, чем аппаратная, пишет NotebookCheck.

Отметим, что чаще всего Apple достаточно быстро реагирует и чинит подобные баги. А это значит, что можно ожидать релиза iOS 15.0.1, которая всё исправит, уже в ближайшие дни.