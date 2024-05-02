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Опубликовано 02 мая 2024, 08:59
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В Nothing Phone (2a) добавили ChatGPT с очередным обновлением

Карл Пей удивляет
С последним обновлением Nothing OS 2.5.5, пользователи смартфона Nothing Phone (2a) получили доступ к ряду новых функций, среди которых наиболее заметной стала интеграция ChatGPT.
В Nothing Phone (2a) добавили ChatGPT с очередным обновлением
© PhoneArena

Теперь владельцы устройства могут вести беседу с ИИ прямо с главного экрана благодаря новым виджетам.

Кроме добавления ChatGPT, обновление принесло улучшения для камеры и исправления в других функциях.

Согласно списку изменений, улучшена автоматическая регулировка яркости и качество звонков при использовании Android Auto.

Функция ChatGPT, вероятно, станет главной «изюминкой» этого обновления. Помимо виджетов для быстрого доступа, пользователи теперь могут управлять чат-ботом голосом, что делает взаимодействие ещё удобнее.

Для использования новых функций чат-бота, необходимо установить последнюю версию приложения ChatGPT из Play Store наряду с обновлением Nothing OS 2.5.5.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nothing Phone (2)
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#ChatGPT
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#Искусственный интеллект