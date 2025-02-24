В Nothing Phone (3a) дополнительная кнопка оказалась нужна для управления ИИ

Дополнительная кнопка на боковой стороне обеих моделей, по более ранним слухам, предназначалась для быстрого доступа к камере: Nothing заявляла, что это «ваша вторая память».

Вероятно, кнопка действительно активирует камеру, но для работы ИИ-функций. Эта кнопка используется для функции Essential Space (Существенное пространство), которая делает скриншоты при нажатии и позволяет пользователям записать голосовую заметку с этим скриншотом. Также Essential Space организует контент и генерирует «пункты действий».

«Возможная ориентация на искусственный интеллект не является неожиданностью, поскольку в прошлом году компания Nothing уже создавала некоторые функции искусственного интеллекта (в основном в сотрудничестве с ChatGPT), а предстоящий релиз Phone (3), как утверждается, будет в значительной степени ориентирован на ИИ. Мы увидим всё, что касается серии Nothing Phone (3a), 4 марта, поскольку компания объявила эту дату для проведения какого-то мероприятия по запуску», — сообщают инсайдеры из 9to5Google.