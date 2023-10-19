В новейшей iOS 17 нашли скрытую функцию заботы о зрении. Как она работает

В iOS 17 компания Apple добавила новую функцию под названием «Screen Distance» («Расстояние экрана») для устройств, поддерживающих Face ID.

Она использует фронтальную камеру и другие датчики девайса для определения расстояния между глазами пользователя и экраном. Если устройство находится ближе 12” к глазам в течение нескольких минут, на экране появляется сообщение.

Цель новой функции — предотвратить привычку держать экран слишком близко к глазам, что может привести к их утомлению. Кроме того, Apple считает, что это может помочь предотвратить развитие близорукости у детей.

Для активации функции «Screen Distance» необходим iPhone X или новее с установленной iOS 17 или iPad Pro 11” или новее с iPadOS 17.