В новейшей системе для iPhone нашли серьёзную уязвимость в день её релиза

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В новейшей системе для iPhone нашли серьёзную уязвимость в день её релизаВозможно, её исправят в iOS 15.1
Вчера состоялся релиз iOS 15 — новейшей версии мобильной ОС для iPhone. Несмотря на длительный период бета-тестирования, уже в день выхода в ней нашли достаточно серьёзную уязвимость.
Автором находки стал специалист по кибербезопасности Хосе Родригес. В разговоре с The Record он сообщил, что найденная им дыра позволяет обойти защиту экрана блокировки iPhone и получить доступ к записям пользователя.
По словам Родригеса, он уже ранее сообщал Apple о схожей бреши в iOS. Но вместо фундаментального решения проблемы, компания якобы устранила лишь тот вариант обхода, о котором поведал специалист.
Также эксперт пожаловался на систему поощрений от купертиновцев за найденные уязвимости. Якобы за обнаружение более серьёзной «дыры» в безопасности, компания присудила ему лишь 5000 долларов.