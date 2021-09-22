В новейшей системе для iPhone нашли серьёзную уязвимость в день её релиза

Автором находки стал специалист по кибербезопасности Хосе Родригес. В разговоре с The Record он сообщил, что найденная им дыра позволяет обойти защиту экрана блокировки iPhone и получить доступ к записям пользователя.

По словам Родригеса, он уже ранее сообщал Apple о схожей бреши в iOS. Но вместо фундаментального решения проблемы, компания якобы устранила лишь тот вариант обхода, о котором поведал специалист.

Также эксперт пожаловался на систему поощрений от купертиновцев за найденные уязвимости. Якобы за обнаружение более серьёзной «дыры» в безопасности, компания присудила ему лишь 5000 долларов.