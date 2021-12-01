В новейшем Android 12 нашли возможность отключить персонализированную рекламу

Так, например, наши коллеги из Wired обнаружили в настройках новейшей мобильной операционной системы пункт, позволяющий увеличить конфиденциальности устройства. Речь идёт о возможности отключить персонализированную рекламу.

Делается это через переход в раздел «Конфиденциальность», где надо выбрать пункт «Реклама». После этого достаточно нажать на кнопку «Удалить рекламный идентификатор», чтобы ваш рекламный ID был стёрт и Google перестал «подсовывать» таргетированные предложения.

Напомним, что Android 12 прямо сейчас доступна на смартфонах линейки Google Pixel. В то же время ряд крупных производителей также тестируют систему на своих устройствах.