В новейших Android 15 и 16 нашли баг, позволяющий приложениям тайно нажимать кнопки за пользователя

Технику описали исследователи из TU Wien и Университета Байройта — они продемонстрировали, как невидимые анимации можно использовать для обхода системы разрешений Android.

TapTrap отличается от классических атак с наложением интерфейса: злоумышленники запускают почти полностью прозрачную активность поверх доверенного приложения.