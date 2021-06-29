В новейшую систему Xiaomi MIUI 13 добавят технологию расширения оперативной памяти

Ранее в сети появлялись скриншоты грядущей MIUI, а вот технических подробностей можно сказать и не было. Сейчас же стало известно, что MIUI 13 будет поддерживать технологию расширения оперативной памяти. Это, пишет MyDrivers, должно привести к плавности работы старых смартфонов — тех, у которых не так много оперативки.

Отметим, что Xiaomi не станет пионером в этой области. У Vivo и Oppo уже есть нечто подобное в своих прошивках. При этом похвально, что Xiaomi решила встать в один ряд с ними в этом вопросе.

На сегодняшний день основной датой, когда нам покажут MIUI 13, считается август 2021 года. Тогда же мы можем увидеть и первый флагман компании с подэкранной фронтальной камерой — Mi Mix 4.