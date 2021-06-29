В новейшую систему Xiaomi MIUI 13 добавят технологию расширения оперативной памяти

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В новейшую систему Xiaomi MIUI 13 добавят технологию расширения оперативной памятиНо, что интересно, компания не будет первой, реализовавшей её
Уже совсем скоро может состояться анонс новейшей MIUI 13. Накануне столь масштабного представления, в сети начали появляться ранее неизвестные подробности о новой версии системы.
Ранее в сети появлялись скриншоты грядущей MIUI, а вот технических подробностей можно сказать и не было. Сейчас же стало известно, что MIUI 13 будет поддерживать технологию расширения оперативной памяти. Это, пишет MyDrivers, должно привести к плавности работы старых смартфонов — тех, у которых не так много оперативки.
Отметим, что Xiaomi не станет пионером в этой области. У Vivo и Oppo уже есть нечто подобное в своих прошивках. При этом похвально, что Xiaomi решила встать в один ряд с ними в этом вопросе.
На сегодняшний день основной датой, когда нам покажут MIUI 13, считается август 2021 года. Тогда же мы можем увидеть и первый флагман компании с подэкранной фронтальной камерой — Mi Mix 4.