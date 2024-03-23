В новой бете Android 15 можно отключить ограничения FPS, предусмотренные разработчиками игр

Опубликовано 23 марта 2024, 07:42
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В новой бете Android 15 можно отключить ограничения FPS, предусмотренные разработчиками игрЖдем анонса функции на Google I/O 2024
Хорошая новость для геймеров! В новой бета-версии Android 15 появилась функция, которая позволяет отключить ограничения FPS, установленные разработчиками игр.
По умолчанию Android ограничивает частоту кадров в играх 60 FPS.
Разработчики могут вручную разрешить более высокую частоту кадров для отдельных устройств, но теперь в Android 15 есть универсальный переключатель, который позволяет геймерам самостоятельно разблокировать потенциал своих смартфонов.
Этот переключатель находится в меню «Для разработчиков», которое можно активировать, многократно нажав на номер сборки в информации о телефоне.
Изначально функция была предназначена для разработчиков, чтобы они могли тестировать свои игры с более высокой частотой кадров. Однако, как и многие другие настройки в меню «Для разработчиков», она будет доступна всем опытным пользователям.