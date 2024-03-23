В новой бете Android 15 можно отключить ограничения FPS, предусмотренные разработчиками игр

Этот переключатель находится в меню «Для разработчиков», которое можно активировать, многократно нажав на номер сборки в информации о телефоне.

Изначально функция была предназначена для разработчиков, чтобы они могли тестировать свои игры с более высокой частотой кадров. Однако, как и многие другие настройки в меню «Для разработчиков», она будет доступна всем опытным пользователям.