В новой версии iOS появился «режим для бабушки», увеличивающий интерфейс

Режим предназначен для тех пользователей, кто считает, что текущей интерфейс iPhone и iPad слишком сложный или неудобный. Поэтому будет предоставлена возможность настроить интерфейс под свои нужды.

На данный момент режим находится на этапе тестирования и недоступен широкой аудитории. Вероятно, с глобальным релизом iOS 16.2 разработчики откроют новые функции всем пользователям.