В новой версии платформы для iPhone и iPad появится тёмная тема

В сети появились подробности новой версии программной платформы для смартфонов и планшетов Apple. Подробностями о iOS 13 поделилось издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами компании источники.

По данным источников, в iOS 13 появится тёмная тема, соответствующая тёмной теме в операционной системе для Mac, впервые появившейся в macOS Mojave. Она обеспечит более лёгкий ночной просмотр контент на смартфоне.

Также ожидаются улучшения в интерфейсе CarPlay и многочисленные новшества, ориентированные на планшеты. Для iPad компания представит новый домашний экран и опцию переключения между несколькими страницами одного приложения, как это можно делать в браузере, улучшенное управление файлами.

Согласно более ранним слухам, Apple представит в iOS 13 функцию многозадачности для отображения двух окон с одним приложением. Анонс iOS 13 ожидается летом на конференции для разработчиков WWDC 2019 (Apple Worldwide Developers Conference).