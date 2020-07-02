Основным посылом, который заложен в голосование, является то, каким фанаты хотели бы видеть следующий флагман Redmi. И, судя по тому, что компания часто прислушивается к результатам подобных опросов, в новом флагмане Xiaomi могут появиться 120 Гц дисплей и стереодинамики - именно эти две позиции лидируют в пользовательском голосовании.

Вообще, подобные улучшения кажутся вполне логичными, если посмотреть на то, как изменялась та же линейка Redmi K из поколения в поколение. Правда, остается открытым вопрос: а чего компания не доложит в Redmi K40 и K40 Pro, чтобы пользователям все еще было чего желать в следующей версии?