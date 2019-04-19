В новом iPhone появятся скрытые камеры

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний о линейке iPhone 2019 года выпуска.
По данным источника, все три модели получат 12-мегапиксельную одинарную фронтальную камеру, тогда как в iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR используется только 7-мегапиксельная.
Наследники iPhone XS и XS Max получат тройные основные камеры, сочетающие телефото модуль на 12 Мп, широкоугольный 12 Мп и ещё ультрширокоугольный модуль Sony, тоже на 12 Мп. Наследник iPhone XR обзаведётся двойной камерой
Минг-Чи Куо также отметил, что фронтальная камера и ультраширокоугольный модуль основной камеры получат специальное покрытие объектива, что сделает его незаметным.