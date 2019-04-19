В новом iPhone появятся скрытые камеры

Наследники iPhone XS и XS Max получат тройные основные камеры, сочетающие телефото модуль на 12 Мп, широкоугольный 12 Мп и ещё ультрширокоугольный модуль Sony, тоже на 12 Мп. Наследник iPhone XR обзаведётся двойной камерой

Минг-Чи Куо также отметил, что фронтальная камера и ультраширокоугольный модуль основной камеры получат специальное покрытие объектива, что сделает его незаметным.