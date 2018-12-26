В новом смартфоне Oppo будет 10-кратный зум без потерь качества

На выставке MWC 2017 китайская компания Oppo представила двойную камеру для смартфона, которая обеспечивала 5-кратный зум без потери качества. Новый патент Oppo показал, что компания не собирается останавливаться на достигнутом и работает над камерой с 10-кратным гибридным оптическим зумом.
В патенте на набросках показана двойная камера со вспышкой. К сожалению, подробности с описанием самой технологии находятся в документе, недоступном для общественности.
В 2017 году компания использовала в камере два модуля для съёмки. Она использует специальную "перископоподобную" структуру, направляющую свет через призму в телефото объектив, установленный внутри смартфона и расположенный под углом в 90 градусов к обычному тыльному широкоугольному объективу.
Официальный дебют новой технологии ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.