В новом смартфоне Oppo будет 10-кратный зум без потерь качества

На выставке MWC 2017 китайская компания Oppo представила двойную камеру для смартфона, которая обеспечивала 5-кратный зум без потери качества. Новый патент Oppo показал, что компания не собирается останавливаться на достигнутом и работает над камерой с 10-кратным гибридным оптическим зумом.

В патенте на набросках показана двойная камера со вспышкой. К сожалению, подробности с описанием самой технологии находятся в документе, недоступном для общественности.