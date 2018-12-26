Ferra
Телефоны
26 декабря 2018, 17:06

В новом смартфоне Oppo будет 10-кратный зум без потерь качества

Дебют ожидается на MWC 2019

На выставке MWC 2017 китайская компания Oppo представила двойную камеру для смартфона, которая обеспечивала 5-кратный зум без потери качества. Новый патент Oppo показал, что компания не собирается останавливаться на достигнутом и работает над камерой с 10-кратным гибридным оптическим зумом.

В патенте на набросках показана двойная камера со вспышкой. К сожалению, подробности с описанием самой технологии находятся в документе, недоступном для общественности.

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В 2017 году компания использовала в камере два модуля для съёмки. Она использует специальную "перископоподобную" структуру, направляющую свет через призму в телефото объектив, установленный внутри смартфона и расположенный под углом в 90 градусов к обычному тыльному широкоугольному объективу.

Официальный дебют новой технологии ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

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