В новый флагман Xiaomi вернут выдвижную камеру

По крайней мере если верить SmallTechNews, в отличие от декабрьских Redmi K30 и Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro получит именно что выдвижную фронтальную камеру. Помимо этого смартфон должен будет работать на базе новейшего процессора Snapdragon 865, оснащено самым быстрым на сегодняшний день типом памяти UFS 3.0, а также иметь поддержку сверхбыстрой проводной и беспроводной зарядок.

Напомним, что анонс Redmi K30 Pro ожидается в ближайшее время и, вполне вероятно, устройство будет одним из последних, кто имеет выдвижную фронтальную камеру — глава Redmi буквально недавно заявил, что врезанные в экран камеры будут главной тенденцией в текущем году.