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В новый флагман Xiaomi вернут выдвижную камеру
Жаль лишь, что, возможно, в последний раз
Выдвижная камера — отличное решение в дизайне смартфона, учитывая, что на данный момент производители так и не могут решить основные проблемы подэкранных фронтальных камер. Но производители смартфонов крайне быстро отказались от подобного дизайна в пользу камер врезанных в дисплей, чем вызвали недовольство огромного числа пользователей. К счастью, судя по последним данным, Redmi все же решила вернуть выдвижной механизм в своем новом флагмане.
По крайней мере если верить SmallTechNews, в отличие от декабрьских Redmi K30 и Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro получит именно что выдвижную фронтальную камеру. Помимо этого смартфон должен будет работать на базе новейшего процессора Snapdragon 865, оснащено самым быстрым на сегодняшний день типом памяти UFS 3.0, а также иметь поддержку сверхбыстрой проводной и беспроводной зарядок.
Напомним, что анонс Redmi K30 Pro ожидается в ближайшее время и, вполне вероятно, устройство будет одним из последних, кто имеет выдвижную фронтальную камеру — глава Redmi буквально недавно заявил, что врезанные в экран камеры будут главной тенденцией в текущем году.