В новых iPhone нашли чип для отслеживания таких же смартфонов поблизости

”Новый чип U1 от Apple использует сверхширокополосную технологию для пространственной осведомлённости, позволяя iPhone 11 Pro находить другие устройства, оснащённые U1. Это как добавить ещё один смысл в iPhone и это приведёт к новым невероятным возможностям. С U1 и iOS 13 вы можете просто навести свой iPhone на чей-то ещё и AirDrop выделит устройство, чтобы вы могли быстрее поделиться файлами. И это только начало”, — говорится в описании на сайте компании Apple.

Ранее известный аналитик Мин-Чи Куо рассказывал, что на основе схожей технологии должна будет запуститься новая система меток, призванная помогать отслеживать продукты производства Apple. Дополнительным подтверждением слов аналитика является упоминание данных меток в коде iOS 13 незадолго до презентации с анонсом новых iPhone.