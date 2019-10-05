В одной из самых бедных стран мира поставили рекорд по продажам сверхдорого Samsung Galaxy Fold

Так, в Индии предзаказ на смартфон открылся лишь вчера, но Galaxy Fold уже сейчас нельзя даже предзаказать, так как вся первая партия благополучно была распродана. Учитывая, что цена на гибкое устройство от Samsung составляет 2 330 долларов, а объем первой партии составил 1 600 смартфонов, результат видится и вправду впечатляющим.

Что интересно, количество смартфонов, водшедших в первую партию, превысило таковую же на родине смартфона — в Южной Корее. По словам Samsung, начать поставку предзаказанных Galaxy Fold в Индию планируется 20 октября, когда же ждать доступа ко второй партии, компания не рассказала.