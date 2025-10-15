В One UI 8.5 появится функция увеличения автономности за счёт ограничения сети

Пока это инсайдерская информация, и официальных данных от Samsung ещё нет. Согласно инсайдерам из SamMobile, функция будет ограничивать использование данных, когда телефон не используется, например, во время зарядки или сна. Для этого будет задействована технология Personal Data Intelligence, основанная на ИИ. Система будет анализировать поведение пользователя, чтобы определить оптимальное время для ограничения передачи данных.

Пользователи смогут настроить, какие приложения и сервисы будут использовать эту функцию. Основная цель — увеличить время работы аккумулятора, когда устройство неактивно.