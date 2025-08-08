В One UI 8 появится распознавание голосов, подделанных ИИ

Инсайдеры из Android Authority рассказали, что новая функция будет доступна в стабильной версии One UI 8. При звонке на неизвестный номер система с помощью ИИ в реальном времени определяет, есть ли вероятность голосового фишинга, и предупреждает об этом пользователя.

Функция имеет существенное ограничение: работает только при исходящих звонках. При звонке на несохранённый номер появится предупреждение «обнаружение». Затем система уведомит пользователя о подозрении или обнаружении голосового фишинга.

Согласно Samsung, функция распознаёт голосовой фишинг на основе данных Национального полицейского управления Кореи и Национального института научных исследований. Поэтому пока работа нового функционала возможна только в Южной Корее.