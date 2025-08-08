В One UI 8 появится распознавание голосов, подделанных ИИ

Опубликовано 08 августа 2025, 01:171 мин.
В One UI 8 появится распознавание голосов, подделанных ИИПока только в Корее
Samsung внедрила функцию распознавания голоса, созданного ИИ — голосовых дипфейков, которыми пользуются мошенники. Сейчас компания уже предлагает функцию Smart Call для борьбы со спам-звонками, но ИИ, копирующий голоса обмана жертв, становится настоящим вызовом..
© Samsung
Инсайдеры из Android Authority рассказали, что новая функция будет доступна в стабильной версии One UI 8. При звонке на неизвестный номер система с помощью ИИ в реальном времени определяет, есть ли вероятность голосового фишинга, и предупреждает об этом пользователя.
Функция имеет существенное ограничение: работает только при исходящих звонках. При звонке на несохранённый номер появится предупреждение «обнаружение». Затем система уведомит пользователя о подозрении или обнаружении голосового фишинга.
Согласно Samsung, функция распознаёт голосовой фишинг на основе данных Национального полицейского управления Кореи и Национального института научных исследований. Поэтому пока работа нового функционала возможна только в Южной Корее.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
