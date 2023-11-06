В отличие от Apple, почка не понадобится: сколько стоит ремонт флагманского Xiaomi 14

С установленной ценой от 51 тыс рублей, эти устройства обещают высокую производительность благодаря новейшему процессору Snapdragon 8 Gen 3.

Для тех, кто опасается высоких расходов на ремонт, Xiaomi предлагает приятный сюрприз. На официальном сайте компании уже опубликованы цены на услуги по ремонту за пределами гарантии.

Например, замена экрана на Xiaomi 14 обойдется в 8 тыс рублей, а ремонт основной платы варьируется от 29 до 35 тыс рублей, в зависимости от объема памяти. Стоимость замены задней камеры, аккумулятора и задней крышки составляет всего 1500 рублей.

Для более премиальной модели, Xiaomi 14 Pro Titanium Metal Special Edition, цены естественно выше. Но не то чтобы сильно.