В Pixel 10 появится магнитная зарядка и режим Hub Mode — как у iPhone

Также ожидается, что в смартфонах появится новый чип Tensor G5, впервые произведенный не Samsung, а TSMC — это должно повысить производительность и улучшить автономность. Камера получит стабилизацию уровня подвеса на кардане.

По слухам, Pixel 10 смогут заряжаться мощностью до 60 Вт по беспроводной связи — благодаря контроллеру ConvenientPower CPS4041. Однако Google может ограничить реальную мощность программно. Презентация Pixel 10 ожидается 20 августа.