В Pixel 10 появится магнитная зарядка и режим Hub Mode — как у iPhone

В Pixel 10 появится магнитная зарядка и режим Hub Mode — как у iPhoneАнонс ждем уже 20 августа
По данным инсайдеров, смартфоны Google получат поддержку Qi 2.2 с магнитами внутри корпуса, а также новые аксессуары с креплением Pixelsnap: зарядку, зарядку с подставкой и отдельную подставку с кольцом.
Во время зарядки, Pixel 10 сможет превращаться в смарт-дисплей, отображая часы, уведомления и другую информацию — аналогично тому, как это реализовано в iPhone с функцией StandBy.
Также ожидается, что в смартфонах появится новый чип Tensor G5, впервые произведенный не Samsung, а TSMC — это должно повысить производительность и улучшить автономность. Камера получит стабилизацию уровня подвеса на кардане.
По слухам, Pixel 10 смогут заряжаться мощностью до 60 Вт по беспроводной связи — благодаря контроллеру ConvenientPower CPS4041. Однако Google может ограничить реальную мощность программно. Презентация Pixel 10 ожидается 20 августа.