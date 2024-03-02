В последнем тесте AnTuTu первым стал Oppo, а Xiaomi не вошла даже в топ-10

Первое место в топ-10 мощных флагманских моделей в феврале 2024 года занял Oppo Find X7, работающий на чипе MediaTek Dimensity 9300, получивший 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. На втором и третьем местах оказались Asus ROG Phone 8 Pro и iQOO 12 со схожими характеристиками: Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ, встроенная память — 512 ГБ.

Далее расположились Red Magic 9 Pro+, Vivo X100 Pro, Vivo X100, iQOO Neo9 Pro, iQOO 12 Pro, Nubia Z60 Ultra и Oppo Find X7 Ultra. При этом разница между первым и десятым местами оказалась не самой значительной: 2,19 млн баллов к 2,06 млн.