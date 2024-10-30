В процессорах Samsung нашли уязвимость нулевого дня

Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850 и W920, в которых обнаружили проблему, — собственные продукты Samsung. Брешь в безопасности платформ позволяла выполнять удалённый код на смартфонах Samsung. Как отмечает издание The Register, обнаруженная уязвимость связана с управлением памятью телефона.

Уязвимости присвоили идентификатор CVE-2024-44068, и на момент обнаружения заплаток на проблемный код не было. Но сообщается, что на данный момент исправление уже выпущено.

«Samsung стремится обеспечить наивысший уровень безопасности для наших пользователей. Мы знаем об упомянутой потенциальной уязвимости безопасности. Мы настоятельно рекомендуем пользователям устанавливать на свои устройства последние обновления программного обеспечения», — сообщила Samsung.