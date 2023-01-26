В продаже появились первые восстановленные iPhone 13 в состоянии «как новый»

В процессе продаж оказалось, что модели iPhone 14 и 14 Plus не смогли перебить популярность iPhone 13 Pro и 13 Pro Max в силу ничем не отличающихся характеристик. Потому Apple приняла решение о прямой продаже восстановленных, в состоянии «как новый», iPhone 13 указанных моделей. Продаются ли по такой же схеме базовый iPhone 13 и 13 mini, не уточняется.

Устройства продаются с обновлённым корпусом, новой батареей и разблокированными. Их стоимость на 15% дешевле новых смартфонов. В восстановленных моделях также сохраняется востребованный пользователями чип Apple A15 Bionic.