16:15, 26 января 2023
1 мин.
В продаже появились первые восстановленные iPhone 13 в состоянии «как новый»Из-за провала iPhone 14 и 14 Plus в продаже
Apple начала официальные продажи восстановленных iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Таким образом производитель борется с провалом iPhone 14 и 14 Plus в продаже.
Фото: Macrumors.com
В процессе продаж оказалось, что модели iPhone 14 и 14 Plus не смогли перебить популярность iPhone 13 Pro и 13 Pro Max в силу ничем не отличающихся характеристик. Потому Apple приняла решение о прямой продаже восстановленных, в состоянии «как новый», iPhone 13 указанных моделей. Продаются ли по такой же схеме базовый iPhone 13 и 13 mini, не уточняется.
Устройства продаются с обновлённым корпусом, новой батареей и разблокированными. Их стоимость на 15% дешевле новых смартфонов. В восстановленных моделях также сохраняется востребованный пользователями чип Apple A15 Bionic.
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей КадуковТеги: