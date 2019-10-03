Телефоны
Сегодня 14:14
В продажу поступают кабели для дистанционного взлома iPhone, неотличимые от оригинала
Еще одна причина покупать аксессуары у официальных представителей Apple
Еще в августе этого года была продемонстрирована новая технология, благодаря которой злоумышленники могли использовать очень реалистично выглядящий кабель Lightning от Apple для своих не совсем законных дел. Сейчас же появилась информация о том, что данный кабель в ближайшее время появится в свободной продаже.
Так, не совсем обычный Lightning-кабель при подключении к iPhone позволит хакерам получить удаленный доступ к устройству. Впервые устройство продавалось в виде ранних экземпляров на конференции, посвященной взлому устройств DefCon, по цене около 200 долларов за штуку. Сколько будет стоить устройство сейчас, учитывая массовость его производства — неизвестно.
Напомним, что хоть кабель и может оказаться причиной немалых бед, в случае, если вы покупаете официальные аксессуары от Apple у сертифицированных продавцов, то вас вряд ли коснется данный тип взлома смартфонов.
Самое читаемое