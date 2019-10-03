В продажу поступают кабели для дистанционного взлома iPhone, неотличимые от оригинала

Еще в августе этого года была продемонстрирована новая технология, благодаря которой злоумышленники могли использовать очень реалистично выглядящий кабель Lightning от Apple для своих не совсем законных дел. Сейчас же появилась информация о том, что данный кабель в ближайшее время появится в свободной продаже.